23 Şubat 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
İş yaşamınız canlanıyor. Performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken, gücünüzü karşı tarafa hissettirebileceksiniz. Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendisini gösteriyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Detaycı yönleriniz ortaya çıkıyor.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
İçsel sıkıntılarınızı yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Bugün yoğun enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız. İncelikler söz konusu. Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.