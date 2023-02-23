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    • Burçlar
    • 23.02.2023 08:54
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    • 23.02.2023 08:54
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    23 Şubat 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Şubat 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Parasal hırslar ve girişimcilik ruhunuz ön plana çıkacak. Bilinçli ve atılımcı davranışlar içinde yeni iş denemelerine girebilirsiniz.. Bazılarınız farklı bir yarışın içinde olacak ve rekabet duygusu ile hareket edeceksiniz. 23 Şubat 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Şubat 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    İş yaşamınız canlanıyor. Performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken, gücünüzü karşı tarafa hissettirebileceksiniz. Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendisini gösteriyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Detaycı yönleriniz ortaya çıkıyor.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İçsel sıkıntılarınızı yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Bugün yoğun enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız. İncelikler söz konusu. Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Kazançlarınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Gerekli atılımlarınızı yapmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Eski karamsarlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Başarılı çalışmalar içindesiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        İnatçı ve yapıcı davranışlar içindesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yaşayacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Beklediğiniz kazançları organizasyon çalışmalarından sağlayacak işleriniz olumlu.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Ani fikir değişimlerine hazır olun. Oldukça başarılı ve performansınızın yüksek olduğu bir gün. İletişim konusunda oldukça hızlı davranarak gücünüzü daha iyi sergileyebileceksiniz. İş potansiyeliniz daha da artıyor.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Planlı, programlı davranmayı tercih ediyorsunuz. Beklediğiniz güven duygusunu karşınızdaki kişilerden görmek istiyorsunuz. Ortaklıklar konusunda iyimser yaklaşımlarınız ve yardıma hazır duygularınızla dikkat çekeceksiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Çekimser ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz. Ayrıntılar ve detaylar önem kazanıyor. İş birliği yapacağınız kişileri akıllıca seçerek, kişisel başarılarını perçinleyecek kişileri tercih ediyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Gerekli bağlantıları kurma konusunda oldukça başarılı olacağınız bir gün. Hırslarınız konusunda ısrarcı bir tutum izleyecek ve amaçlarınıza ulaşacaksınız. Yeni kişilere ve yeni olaylara kendilerini hazır hissediyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Aceleci tavırlarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. İdeallerinden ve düşüncelerinden taviz vermek istemiyorsunuz. Uzun süredir planladığınız işleri yaşama geçirmek için, gerekli performansa sahipsiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Karşılıklı düşünce alış verişi içinde olacağınız kişilerin detaycı yönleri ve planlı olmaları gerektiğine inanıyorsunuz. Disiplin duygularınız ön plana çıkacak fırsatlar söz konusu.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Parasal hırslar ve girişimcilik ruhunuz ön plana çıkacak. Bilinçli ve atılımcı davranışlar içinde yeni iş denemelerine girebilirsiniz.. Bazılarınız farklı bir yarışın içinde olacak ve rekabet duygusu ile hareket edeceksiniz.
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                Haberler Burçlar 23 Şubat 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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