23 Şubat 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Ani fikir değişimlerine hazır olun. Oldukça başarılı ve performansınızın yüksek olduğu bir gün. İletişim konusunda oldukça hızlı davranarak gücünüzü daha iyi sergileyebileceksiniz. İş potansiyeliniz daha da artıyor.