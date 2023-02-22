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    • Burçlar
    • 22.02.2023 08:58
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    • 22.02.2023 09:08
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    22 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları... Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Bugün bazı hatalara açıksınız. 22 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 22 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz.
    Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmayı biliyorsunuz.

    BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
    Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız yoğun.
    Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli.

    İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkararak değerinizin herkes tarafından anlaşılmasını istiyorsunuz.
    Evinizle ilgili değişimler söz konusu.

        YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

        ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.

        BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var. Takıntılarınızın sizi yönlendiriyor.

            TERAZİ: İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa biraz daha esnek olmanızın size getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.

            AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Çevrenize karşı yargılayıcı olmayın. Başarı sizden yana.

            YAY: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz.
            Sürpriz aşklar için özel bir gün.

                OĞLAK: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

                KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, toplumsal ilişkilerinizde ikna edicisiniz.

                BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir.
                Bugün bazı hatalara açıksınız.
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                Haberler Burçlar 22 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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