22 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz.
Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmayı biliyorsunuz.
BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız yoğun.
Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli.
İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkararak değerinizin herkes tarafından anlaşılmasını istiyorsunuz.
Evinizle ilgili değişimler söz konusu.