8 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

BAŞAK: Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için, bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz.

İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir gün içindesiniz.

TERAZİ: İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetiniz yanlış anlaşılıyor.