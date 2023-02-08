8 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, çevrenize karşı temkinli davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri yüksek. Maddi konularda fırsatlar kapınızda.
BOĞA: Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız karışık.
İKİZLER: Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.
Diretme ve direnme konusunda sadece dengeli davranmalısınız. Beklentilerinizde gerçekleşmediği zaman üzülüyorsunuz.