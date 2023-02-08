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    • 08.02.2023 10:07
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    8 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları... Başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.. Çevrenizde size hayranlık duyacakları bir gün yaşayacaksınız. 8 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte8 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek istiyorsunuz

    KOÇ: Bugün, çevrenize karşı temkinli davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri yüksek. Maddi konularda fırsatlar kapınızda.

    BOĞA: Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Onlarla aranızda olabilecek pürüzle gününüzün motivasyonsuz geçmesine neden oluyor. Bilinçaltınız karışık.

    İKİZLER: Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.
    Diretme ve direnme konusunda sadece dengeli davranmalısınız. Beklentilerinizde gerçekleşmediği zaman üzülüyorsunuz.

        YENGEÇ: Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli olabilirsiniz.
        Daha temkinli olmakta yarar var.

        ASLAN: Mesleki anlamda ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli.

        BAŞAK: Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için, bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz.
        İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir gün içindesiniz.

        TERAZİ: İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.
        Yeni kazançların ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecektir. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetiniz yanlış anlaşılıyor.

            AKREP: Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız.
            Finans konularıyla ilgili yeni motivasyon kaynağı arıyorsunuz.

            YAY: Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün içindesiniz. Enerjinizi doğru yolda kullandığınızı göreceksiniz.
            Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.

            OĞLAK: Çalışma yaşantınızdaki zorlukların üstesinden gelebilecek bir gün içindesiniz. Disiplinli davranmakla fırsatı kendinize çekeceksiniz.
            Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Ortaklıklar konusunda dikkatli olmalısınız.

                KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşama isteyebilir ve özlemleriniz değer kazanabilir. Duygularınız karışık olduğu için hata yapmaktan korkuyorsunuz.
                Eski olayların üstüne sünger çekmeli ve farklı olaylara yelken açmalısınız.

                BALIK: Başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Bugün değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve farklı konularda yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.. Çevrenizde size hayranlık duyacakları bir gün yaşayacaksınız.
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                Haberler Burçlar 8 Şubat 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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