20 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermek gibi bir tavrınız yok. İkna kabiliyetiniz de güçleniyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Kendinizi sınamalı ve düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Ruhsal gelişime önem vermeniz sizi önemli aşamaların eşiğine getiriyor. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.