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    • 20.02.2023 08:57
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    20 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Şubat 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Bilinçaltınızın ve içgüdülerinizin etkisi ile bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Bugün, gereksiz bir huzursuzluk söz konusu olacak. Çevrenize kayıtsız kalabilirsiniz. 20 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermek gibi bir tavrınız yok. İkna kabiliyetiniz de güçleniyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Kendinizi sınamalı ve düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Ruhsal gelişime önem vermeniz sizi önemli aşamaların eşiğine getiriyor. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Gireceğiniz topluluklarda romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Geçici duygular karşısında temkinli olun.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak. Bireyselliğinizi ön plana çıkaracak işler yapacaksınız. Arkadaşlarınız ve yakınlarınızdan destek alacaksınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Uzun süredir planladığınız değişimlere hazırsınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem. Organizasyonlarda çalıştığınız kişilerden destek görmek isteyebilirsiniz. İnatçı yapınızı size zarar veriyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Paranızın değerini bilirken, tüm enerjinizi kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paranızı paylaşmak isteyecek ve maddi gelirinizle yaşam standardınızı yükselteceksiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Yaşadığınız her şeyin ince hesabını yapmak size zarar veriyor.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Araştırmacı yönünüzün güçleneceği bir gün. İdeallerinizi yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanacaksınız. Enerjinizin dağınık olmasından dolayı bazı detayları atlayabilirsiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz. Topluma ters gelebilecek denenmemiş kulvarlarda kulaç atacak ve kendinizi farklı konularla ispat etmek isteyeceksiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bilinçaltınızın ve içgüdülerinizin etkisi ile bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Bugün, gereksiz bir huzursuzluk söz konusu olacak. Çevrenize kayıtsız kalabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 20 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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