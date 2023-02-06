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    • Burçlar
    • 06.02.2023 08:29
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    • 06.02.2023 08:34
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    6 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Şubat 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. 6 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    CANINIZIN sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Bugün, arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmesi, size bağlı.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    GİRECEĞİNİZ ortamlarda fikirlerinizi söylemenizi isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    GÜCÜNÜZÜN yüksek olduğu bir gün. Olayların duygusal yönü canınızı sıkabilir fakat karşınızdakilere gereken desteği veriyorsunuz. Çalışma sisteminiz konusunda yeniliklere ihtiyacınız var.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Özgüveniniz artıyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        ENERJİNİZİN gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtıyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz. Olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        KENDİNİZİ besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişelerden uzak yaşamayı benimsemelisiniz. Çalışacağınız kişilerin size yaklaşımlarını ve duygusal olaylarını takibe almalısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, alışkanlıklarınızın etkisindesiniz.. Geleneksel kişilerle geçmişi konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Performansınızı artırmak için uygun zemin hazırlamalısınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            BİRÇOK konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Fazla sorumluluk aldığınızda, her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Farklı konuları bir arada değerlendirmeniz gerekebilir.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            YARATICILIĞINIZI kullanmak için her donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz. Partnerinizin üzerinizde hak iddia etmesine izin vermeyeceksiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                SIRA dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakin davranmalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                MADDİ ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 6 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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