6 Şubat 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
CANINIZIN sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Bugün, arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmesi, size bağlı.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
GİRECEĞİNİZ ortamlarda fikirlerinizi söylemenizi isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
GÜCÜNÜZÜN yüksek olduğu bir gün. Olayların duygusal yönü canınızı sıkabilir fakat karşınızdakilere gereken desteği veriyorsunuz. Çalışma sisteminiz konusunda yeniliklere ihtiyacınız var.