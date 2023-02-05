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    • 05.02.2023 08:45
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    5 Şubat 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları... Karşıt Güneş'in desteklemesiyle değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size cazip gelen teklif daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Küs olan aile bireyleri barışabilir. 5 Şubat 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 5 Şubat 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.
    Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmelisiniz.

    BOĞA: Siz kurallarla yaşamaya alışkınsınız.
    Sürekli kendinizi denetim altında tutmaktan hoşlandığınız için, duygularınızı da belli bir kural dahilinde yaşamak istersiniz. Karşı cins üzerinde etkilisiniz.

    İKİZLER: Maaşınızla ilgili talepleriniz için görüşme yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz koşulların oluşturulmasında kullanacak ve bu dönemi takip eden günlerde ilişkileriniz canlanacak.

        YENGEÇ: Kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, değişen şartlara temkinli olmalısınız.

        ASLAN: Karşıt Güneş'in desteklemesiyle değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir.
        Başlangıçta size cazip gelen teklif daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir.
        Küs olan aile bireyleri barışabilir.

        BAŞAK: Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Karşılıklı şartlarınızı iyice belirlemelisiniz.

            TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde olacaksınız.
            Bazı paslaşmalar sonucunda girdiğiniz ortamlarda istediklerinizi yakalıyorsunuz.
            Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz.

            AKREP: Mesleki başarınızın katlanması, sizin duygularınıza bağlı olarak değişecektir.
            Bazıları, patronların gözüne girecek ve beğendikleri alana geçiş yapacaklar. Her şey rayına istediğiniz gibi oturacak.

            YAY: Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışacaksınız.
            Uzun yolların gündeme gelmesiyle yoğun bir tempoya girebilirsiniz.
            Arkadaşlarınızla bağlarınız güçlenirken yoğun bir telefon trafiği yapacaksınız.

                OĞLAK: Plüton sizi destekliyor. Birlikte olduğunuz kişi sizi duygusal anlamada zorlayabilir ve küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilir. Onu ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf etmek zorundasınız.

                KOVA: Manevi hazlar sağlayacağınız işler yapacaksınız. Tüm bunları yaparken, maddi konularda tatmin sağlamanız şart.
                Olaylara duygusal açıdan yaklaşmayacaksınız.
                Her şeyi tam araştıracaksınız.

                BALIK: Kendinizle ilgili yepyeni düşünceler içindesiniz. Duygu ve sezgilerinizi çevrenizdeki olaylara yöneltecek ve hakkınızdaki olumlu düşüncelerden hoşnut kalacaksınız.
                Sürpriz aşklar gündemde.
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                Haberler Burçlar 5 Şubat 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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