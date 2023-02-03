3 Şubat 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden değerlendirdiğiniz için için, hatalarınızı minuma indiriyorsunuz.
BOĞA: Bugün çevresel koşulları yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz.
İç sesinize güvenebilirsiniz.
İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınız olumlu olacak. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir.