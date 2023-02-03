Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 03.02.2023 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2023 09:04
    ABONE OL

    3 Şubat 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Şubat 2023 Cuma günlük burç yorumları... Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız güzelliklerin çoğu, özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Partnerinizin fikirlerinden etkileneceksiniz. 3 Şubat 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 3 Şubat 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden değerlendirdiğiniz için için, hatalarınızı minuma indiriyorsunuz.

    BOĞA: Bugün çevresel koşulları yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz.
    İç sesinize güvenebilirsiniz.

    İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınız olumlu olacak. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir.

        YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirirken detaylara fazla takılmanız hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettiriyor.

        ASLAN: Zihinsel yoğunluk yaşadığınız bildiğiniz halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyeliniz mükemmel ama son günlerde gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.

        BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

            TERAZİ: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.
            İlişkilerinizin etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

            AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alabilirsiniz.
            Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

            YAY: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz.
            Kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşünceleriniz yeniliklerle pekişecek. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.

                OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz.
                İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz.

                KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz, enerjinizi artırıyor. İşinizle yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.
                Hakkınızı yemelerine izin vermeyin.

                BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız güzelliklerin çoğu, özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Partnerinizin fikirlerinden etkileneceksiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İstanbullular pazar gününe dikkat!
                Haberler Burçlar 3 Şubat 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA