26 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İnatçı tavırlarınızla kaybettiğiniz fırsatları düşünmeli ve emir vakiden vazgeçmelisiniz. Yapınızı bilenler için sorun yok ama herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde ikilem yaratacaktır.
BOĞA: Ani gelişen olaylara karşı temkinlisiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.
İKİZLER: Bugünlerde araştırmacı bir ruhla hareket edecek, çevrenizdeki kişi ve olayları sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.