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    • 26.01.2023 08:59
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    26 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir dönem. 26 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: İnatçı tavırlarınızla kaybettiğiniz fırsatları düşünmeli ve emir vakiden vazgeçmelisiniz. Yapınızı bilenler için sorun yok ama herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde ikilem yaratacaktır.



    BOĞA: Ani gelişen olaylara karşı temkinlisiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.



    İKİZLER: Bugünlerde araştırmacı bir ruhla hareket edecek, çevrenizdeki kişi ve olayları sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

        YENGEÇ: Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle ortak çalışmalar içine girecek ve oldukça eğleneceksiniz. Sadece mantığınıza ve aklınıza güveniyor, düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.



        ASLAN: Karşıt Venüs yakın ilişkilerinizde istediğiniz desteği sağlarken dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacağınız bir dönemdesiniz.

        BAŞAK: Bugün duygusal konularda belirgin bir kişilik vurgulanıyor. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Her türlü sanatsal olaylar gündeme gelebilir.



            TERAZİ: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.



            AKREP: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat bu beklentileriniz hiç de boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.



            YAY: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır.



                OĞLAK: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



                KOVA: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

                BALIK: Kişiliğiniz, çevresel ilişkilerinizde olumlu bir rol oynuyor. Yaratıcı yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir dönem.
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                Haberler Burçlar 26 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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