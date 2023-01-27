27 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına biraz canınızı sıkılabilir.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: Özgürlük duygunuzun zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.