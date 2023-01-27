Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 27.01.2023 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2023 09:03
    ABONE OL

    27 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları... Bugün, hayal gücünüzle isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 27 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 27 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına biraz canınızı sıkılabilir.



    BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.



    İKİZLER: Özgürlük duygunuzun zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.



        YENGEÇ: Tarzını belirleyecek, baskıladığınız duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışlar tercih edeceksiniz. Çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.



        ASLAN: Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.



        BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlanıyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.



            TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



            AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyeceksiniz.



            YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız.



                OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartları daha fazla düşünmemelisiniz.



                KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olsa da, konu mantık olduğunda kafanız işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın vereceği desteğin öneminin farkındasınız.



                BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzle isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Bursa Merinos
                Haberler Burçlar 27 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA