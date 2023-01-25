25 Ocak 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, bir çok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek bir çok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.
BOĞA: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve şartlara hemen uyum sağlıyorsunuz. Özel günlerden birini yaşıyorsunuz.
İKİZLER: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Jüpiter karşıt burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.