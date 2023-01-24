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    • Burçlar
    • 24.01.2023 08:57
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    • 24.01.2023 09:01
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    24 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları... Sosyal ortamlar çerçevesinde; yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, başarılı organizasyonlarda bulunacaksınız. Enerjinizi kanalize etmek zorundasınız. 24 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

    BOĞA: SİSTEMLİ hareket ettiğiniz müddetçe, hedeflerinize bir noktada yaklaşacaksınız. Duygularınızdan eminsin. Fikirlerinizi açıkça ortaya koyarken, işin duygusal zenginliğini de, hiçbir şekilde unutmuyorsunuz.



    İKİZLER: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda yumuşak ve sade davranışlarınızla herkesin takdirini kazanabilirsiniz. Haksızlıklar karşısında takınacağınız yapıcı tavırlar dikkat çekecek. İskelet sisteminizi yormamalısınız.



        YENGEÇ: ARKADAŞLARINIZLA aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün. İsteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Fakat, farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.

        ASLAN: DUYGUSAL enerjinizde yükselmeler söz konusu. Kazançlarınız konusunda ütopik düşünceler içinde olacağınızı gösteriyor. İşbirliğime ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda haklı olduğunuzu düşünmelisiniz.



        BAŞAK: SÜRPRİZLERE hazırlıklı olun. Riskler size yakışıyor ve atılımlardan ustaca sıyrılıyorsunuz. Partnerinizi özgür bırakın ve onu denetmek yerine sosyal yaşantınıza eşlik etmeye çalışın.



            TERAZİ: ACELE etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan sizi olacaksınız. Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun, kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. Ani gelişen kıskançlıklara dikkat etmelisiniz.



            AKREP: BUGÜN çevresel koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz. Anında müdahale huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Zorlayıcı koşullar nedeniyle, alışkanlıklarınızdan taviz vermek durumunda kalabilirsiniz.



            YAY: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Sosyal hayatınız renkli seyrederken ortamlardan sıkılabilirsiniz. Olaylara kendi duygularınız doğrultusunda baktığınız için, yanlış değerlendiriliyorsunuz.



                OĞLAK: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız.

                KOVA: BUGÜN isteklerinizde belirleyici olmamalısınız. İnatçı davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Duygularınızı değerlendirme imkanı elde edeceksiniz.



                BALIK: SOSYAL ortamlar çerçevesinde; yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, başarılı organizasyonlarda bulunacaksınız. Enerjinizi kanalize etmek zorundasınız.
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                Haberler Burçlar 24 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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