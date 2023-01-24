24 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.
BOĞA: SİSTEMLİ hareket ettiğiniz müddetçe, hedeflerinize bir noktada yaklaşacaksınız. Duygularınızdan eminsin. Fikirlerinizi açıkça ortaya koyarken, işin duygusal zenginliğini de, hiçbir şekilde unutmuyorsunuz.
İKİZLER: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda yumuşak ve sade davranışlarınızla herkesin takdirini kazanabilirsiniz. Haksızlıklar karşısında takınacağınız yapıcı tavırlar dikkat çekecek. İskelet sisteminizi yormamalısınız.