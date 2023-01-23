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    • 23.01.2023 08:57
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    23 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Karamsarlık için uygun bir gün değil. Küçük ayrıntıların sizi sıkmasına izin vermemelisiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar olabilir. 23 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Beklenen misafirlerin gelmesi sizi sevindirecek. Dostlarınızla bir arada duygusal coşkular yaşayacaksınız. Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde, yapıcı paslaşmalar söz konusu.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz, mesleki başarınızı ve kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanmalısınız.. İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. İkna kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bu dönem çevrenizde ve arkadaş grubunuzda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve yanlış bir ilişkiye girmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız. Çevre iletişiminiz mükemmel ilerliyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Özgüveninizin sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar, iş veriminizi arttırıyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok işin üstesinden gelebileceksiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Bugün çekiciliğinizi ve kişisel enerjinizi birleştireceksiniz. Aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı daha da artabilir.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Karamsarlık için uygun bir gün değil. Küçük ayrıntıların sizi sıkmasına izin vermemelisiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar olabilir.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. Bugün çevresel koşullarınızda hareketlenme ortaya çıkıyor. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşüncelerdesiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyorsunuz. Strese dikkat etmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Kapınızı hiç kimseye kapatmak istemiyorsunuz. Bugün, partnerinize karşı olumlu ve koruyucu duygularla hareket edecek ve ona sahiplenici davranacaksınız. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık, sizi ön plana çıkaracak.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Gizli yönlerinizi de ortaya koyacaksınız. Beklenmeyen şartların gelişmesiyle, birçok olanağın size sunulması sizi şaşırtabilir. Zevkler için para harcayacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.
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                Haberler Burçlar 23 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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