23 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Bugün çekiciliğinizi ve kişisel enerjinizi birleştireceksiniz. Aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı daha da artabilir.