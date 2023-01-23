23 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Beklenen misafirlerin gelmesi sizi sevindirecek. Dostlarınızla bir arada duygusal coşkular yaşayacaksınız. Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde, yapıcı paslaşmalar söz konusu.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz, mesleki başarınızı ve kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanmalısınız.. İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. İkna kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bu dönem çevrenizde ve arkadaş grubunuzda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve yanlış bir ilişkiye girmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız. Çevre iletişiminiz mükemmel ilerliyor.