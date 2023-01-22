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    • 22.01.2023 08:58
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    22 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları... Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınayıp temkinli davranmalısınız. 22 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 22 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: DUYGUSAL romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

    BOĞA: ENERJİNİZİ düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz yorumlatıyor.

    İKİZLER: MARS ilerlemeye devam ediyor. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz..
    Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

        YENGEÇ: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor.
        Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz.
        Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

        ASLAN: BUGÜN, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

        BAŞAK: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.. Maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

            TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilirsiniz.
            Olayları abartmaya başladınız.

            AKREP: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.

            YAY: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön planda. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz.
            Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi etkiliyorsunuz.

                OĞLAK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayları abartıp genişletebilirsiniz.
                Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymamalısınız.

                KOVA: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda anlamsız problemler oluşabilir.

                BALIK: BUGÜN inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınayıp temkinli davranmalısınız.
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                Haberler Burçlar 22 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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