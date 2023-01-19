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    • Burçlar
    • 19.01.2023 08:57
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    • 19.01.2023 09:00
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    19 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve olayları abartmamalısınız. Bugün kendinizi şımartmalısınız. 19 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 19 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: DUYGULARINIZI mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız.
    Güçlü düşünüp büyük oynamak istiyorsunuz.
    Bazı konularda sır olmak isteyebilir araştırmalarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz.

    BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE aşırılığa kaçabilir ve olaylara sıkı bir disiplin getirmek isteyebilirsiniz.
    Duygusal baskılara gelemiyor olmanıza rağmen, özellikle bugünlerde yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.

    İKİZLER: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
    Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve bugün etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

        YENGEÇ: BUGÜN, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz..
        Planladığınız konularda, gerekli finansı sağlamanız için hesaba ihtiyacınız olacak.

        ASLAN: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilere sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, fikir birliği içinde olacaksınız.

        BAŞAK: KARŞIT burcunuzdaki Güneş'ten güçlü etkiler alıyorsunuz. Maddi konularda yetersiz kaldığınız ortamlardan uzaklaşmak ve kendinize yeni çalışma alanı bulmak istiyorsunuz.
        Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz.

        TERAZİ: KISA yolculuklar yapmak için uygun bir gün. İstediğiniz her türlü iletişimi orijinal bir şekilde ortaya koyacaksınız. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Beklemek bazen çok işe yarıyor.

            AKREP: BUGÜN, Merkür ve Venüs duygusal konularda belirgin bir kişilik vurguluyor.
            Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz.

            YAY: ARKADAŞLIK ilişkilerinizde gözle görülen bir hareketlilik söz konusu. Onlardan alacağınız enerji bir çok aktiviteleri başlatabilir.
            Ailenizle aranızda, duygusal bağlarınızı güçlendirici bir performans geliştireceksiniz.

            OĞLAK: KARŞINIZDAKİ kişilerin farklı konuşmalarından yola çıkarak bir çok olayın iç yüzünü çözümleyebilmeniz, herkesin dikkatini çekiyor. Kendinizi rahatça ortaya koyabileceğiniz bir ortamdasınız.

                KOVA: BUGÜN, evinizle ilgili bir çok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak performans sergilemek istiyorsunuz. Duygusal destekler motivasyonunuzu arttırıyor. Güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

                BALIK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve olayları abartmamalısınız.
                Bugün kendinizi şımartmalısınız.
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                Haberler Burçlar 19 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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