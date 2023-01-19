19 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: DUYGULARINIZI mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız.
Güçlü düşünüp büyük oynamak istiyorsunuz.
Bazı konularda sır olmak isteyebilir araştırmalarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDE aşırılığa kaçabilir ve olaylara sıkı bir disiplin getirmek isteyebilirsiniz.
Duygusal baskılara gelemiyor olmanıza rağmen, özellikle bugünlerde yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.
İKİZLER: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve bugün etrafınızda gelişen olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.