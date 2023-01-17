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    • 17.01.2023 09:03
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    17 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    17 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları... Her şeyi ile ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşıyorsunuz. 17 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 17 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.

    BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz.
    Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize tavizler vermelisiniz.
    Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.

    İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

        YENGEÇ: Bugün, hümanist duygular içindesiniz.
        Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de etkileyeceksiniz.

        ASLAN: Bugün yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız.
        Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

        BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.

            TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda bir çok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda.

            AKREP: Algılama yeteneğiniz güçlü. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz.
            Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.

            YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde performans sergileyeceksiniz.
            Kendinizi iyi ifade edeceksiniz.
            Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar, tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

                OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz.
                Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

                KOVA: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

                BALIK: Her şeyi ile ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 17 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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