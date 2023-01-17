17 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.
BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz.
Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize tavizler vermelisiniz.
Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.
İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.