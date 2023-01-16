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    • Burçlar
    • 16.01.2023 08:52
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    • 16.01.2023 08:56
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    16 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Aklınıza ve yeteneğinize güvenmekle en doğrusunu yapıyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, aslında ihtiyaç duyduğunuz tek şey dinlenmek. Sağlığınıza dikkat. 16 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bağlantı1 larınızı doğru şekilde yönlendireceksiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı tutumunuz başarıyı getiriyor. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, bir çok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Değerinizin farkındasınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İnatçı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamı zorlaştırıyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Kararsız olabileceğiniz bir gün. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz değişiyor. Mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırdamalara anlam veremeyeceksiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirleriniz için harcama yapabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmeli ve birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Olumlu gelişmeler sevindirecek.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor bir kişisiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Duygularınızdaki gelgitler yüzünden özdenetim konusunda zorlanabilirsiniz. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak istiyorsunuz. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli şekilde atıyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda çıkan aksilik sizi üzmemeli. Sakin kalmalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Aklınıza ve yeteneğinize güvenmekle en doğrusunu yapıyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, aslında ihtiyaç duyduğunuz tek şey dinlenmek. Sağlığınıza dikkat.
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                Haberler Burçlar 16 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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