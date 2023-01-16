16 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bağlantı1 larınızı doğru şekilde yönlendireceksiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı tutumunuz başarıyı getiriyor. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, bir çok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Değerinizin farkındasınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
İnatçı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamı zorlaştırıyorsunuz.