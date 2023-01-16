16 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak istiyorsunuz. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli şekilde atıyorsunuz.