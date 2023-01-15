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    • Burçlar
    • 15.01.2023 08:53
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    • 15.01.2023 08:56
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    15 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    15 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları...Bugün çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz. Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyacınız var. Kafanız karışık. 15 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 15 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Düşüncelerinizi toparlamada zorluk yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem verin. Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Çok hırslısınız.

    BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde fazla büyütüyor ve olmayan sorunlar yaratıyorsunuz. Bugün, partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. İyi niyetini farklı değerlendirebilirsiniz.

    İKİZLER: Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı şekilde etkilemekten yanasınız.

        YENGEÇ: Enerjinizin gücünü ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.
        Partnerinizin fikirlerine karşı iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.

        ASLAN: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizi de etkiliyor.
        Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken, çekicilik sanatını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

        BAŞAK: Partnerinizle birbirinizi sınamak için uygun bir gün. Karşıt düşünceleri savunuyor olmanız; fark edemediğiniz bazı duyguların ortaya çıkmasına neden olacak.
        Çelişkili davranışları netleştirin.

            TERAZİ: İyi bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın takdirini alıyorsunuz. İlişkilerinizde tartışılmaz bir üstünlük sağlıyor ve gerçekleştirmeye çalıştığınız konuda taşların yerine oturduğunu hissediyorsunuz.

            AKREP: Gelip geçici davranışlardan çok, kalıcı duygular içinde olmak istiyor fakat bir türlü olayların sonunu getiremiyorsunuz.
            Partnerinizin desteği ile yeni oluşumlara kendinizi hazır hissedeceksiniz.

            YAY: Maddi konularda gizlilik istemiyorsunuz.
            Satın alma konusunda cesurca itiraflar yaparken, çevrenizden de aynı şeyi bekliyorsunuz.
            Olaylara genelde farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

                OĞLAK: Tavırlarınızla çevrenizde imaj yaratıyorsunuz.
                Şartları zorlamayı seviyor, bunu yaparken kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle, gereksiz yere kırgınlık yaşayabilirsiniz.

                KOVA: Sıra dışı konularda çalışmayı seviyorsunuz.
                Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Duygusal ilişkileriniz yeni bir boyut kazanıyor.
                Her anlamda hazırsınız.

                BALIK: Bugün çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz.
                Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyacınız var. Kafanız karışık.
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                Haberler Burçlar 15 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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