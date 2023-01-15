15 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Düşüncelerinizi toparlamada zorluk yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem verin. Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Çok hırslısınız.
BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde fazla büyütüyor ve olmayan sorunlar yaratıyorsunuz. Bugün, partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. İyi niyetini farklı değerlendirebilirsiniz.
İKİZLER: Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı şekilde etkilemekten yanasınız.