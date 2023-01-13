13 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İletişim konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken bir çok işi sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi ispat etmeniz gerekiyor.
BOĞA: Bugün örgütleme yeteneğinizi, doğru kullanacaksınız.
Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız artıyor. Bugün, her zamankinden daha uçarı hareket ediyorsunuz.
Çevrenizde beğeniliyorsunuz.
İKİZLER: Fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz.
Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz.
Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor.
Sevdiğiniz kişiyi uzaklaştırıyorsunuz.