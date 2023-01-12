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    • 12.01.2023 09:01
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    12 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    12 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları... Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. 12 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 12 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: MADDİ konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.
    Kişisel tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.

    BOĞA: DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ gerçekleştirmek için, bazı güçlü dostlara ihtiyacınız olacak.
    Yapacağınız çalışmaların alt yapısında sosyal yapınızın etkisi büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

    İKİZLER: AKILLICA uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.
    Olaylara farklı bir mantıkla yaklaştığınız için, karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir. Randevularınızı ertelemeyin.

        YENGEÇ: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.
        Bugün daha güvenli hareket etmelisiniz.

        ASLAN: BUGÜN, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olaylara yorum getirerek düşünüyorsunuz.

        BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik.

            TERAZİ: YAPMANIZ gereken çok bir çok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade edecek konularda ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız.

            AKREP: DUYGUSAL yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır.
            Gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz.

            YAY: BİLİNÇALTINIZ özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Bugün, küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz.
            Siz güçten yanasınız. Bu özelliğinizi sergilerken, çevrenize yardım edebiliyorsunuz.

                OĞLAK: İLETİŞİM konusunda size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz.

                KOVA: BAŞARINIZI, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

                BALIK: OLAYLARA fazla duygusal yaklaşıyorsunuz.
                Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.
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                Haberler Burçlar 12 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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