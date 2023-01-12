12 Ocak 2023 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: MADDİ konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.
Kişisel tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.
BOĞA: DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ gerçekleştirmek için, bazı güçlü dostlara ihtiyacınız olacak.
Yapacağınız çalışmaların alt yapısında sosyal yapınızın etkisi büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.
İKİZLER: AKILLICA uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.
Olaylara farklı bir mantıkla yaklaştığınız için, karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir. Randevularınızı ertelemeyin.