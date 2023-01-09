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    9 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları... Başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylediğiniz zaman alacağınız tepki sizi şaşırtabilir. Ay’ın konumu, tek başına çalıştığınız zaman, performansınızın çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. 9 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 9 Ocak 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Ay sizi, yoğun duygularla sallarken, kendinizi denetleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Keskin hislerinizden ödün vermekten çekiniyorsunuz. Her zaman paylaşıma önem veren siz, bugün içinize kapanıyorsunuz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Karamsar olmanıza gerek yok. Yalnızlığın sağlayacağı dinginliğe ihtiyacınız var. İdealist yönlerinizin ağır bastığı bir gün. Yüksek hedefleriniz için, bazı işlerinizi askıya almanız sakıncalı olabilir.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Fırtınalarınızın altında yatan mantıklı yapınızı su üstüne çıkarmaktan korkmamalısınız. Duygusal değişimlerinizin size sağlayacağı avantajları doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Olayları olumsuz değerlendirmek yerine, farklı bakmalısınız. Onunla çatışmak yerine, uzlaşmayı tercih etmelisiniz. Renkli bir güne ihtiyacınız var ve paylaşımlarınızı daha güçlü hale getirmelisiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Duygularınızı abartılı yaşamak istiyorsanız, bugün çok uygun değil. Fakat içinizde esen fırtınaları anlamak da mümkün değil. Sakin yapınızın altında güçlü arzular yatıyor. Amaçlarınızı saptırmamalısınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Arkadaşlarınızı yargılamak yerine onların ruhsal yapılarını anlamaya çalışmalısınız. Yaşamınızda önemli olabilecek olayları kendinize çekip şikayet ediyorsunuz. Organizasyonlara esnek bakmalısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Çevrenizdeki olaylara odaklaşmadan önce, mükemmel olma isteğinizi denetlemelisiniz. Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu biliyorsunuz. Bugün yakınlarınızla çatışmalar yaşayabilirsiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Duygusal alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Bugün yaşamınızla ilgili değişiklik yapmaktan çekiniyor olmanız belki de bu yüzden. Anılarınızın olumsuzluklarından kurtulsanız da gereksiz takıntılarınız var.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Güven duygusunun eksik olduğu ortamlardan uzaklaşıyorsunuz. Karşılaştığınız kişilerin amaçları, aklınızı karıştıracaktır. Ailenizin desteğine sığınabilir ve enerjinizi güçlendirebilirsiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Güven ve tatmin olma duygularınızın aynı anda ortaya çıkması ikilem yaşatacaktır. Amaçlarınızı saptırmak istemiyor fakat bazı zorluklar karşısında da takıntılarınızı denetlemek zorunda kalıyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bildiğiniz konuları daha da pekiştirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki gelişen olaylara doğru bir yaklaşımla eleştiri getiriyorsunuz. Onların savunma şekli canınızın sıkılmasına neden olabilir.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylediğiniz zaman alacağınız tepki sizi şaşırtabilir. Ay'ın konumu, tek başına çalıştığınız zaman, performansınızın çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor.
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                Haberler Burçlar 9 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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