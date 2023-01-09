9 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Ay sizi, yoğun duygularla sallarken, kendinizi denetleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Keskin hislerinizden ödün vermekten çekiniyorsunuz. Her zaman paylaşıma önem veren siz, bugün içinize kapanıyorsunuz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Karamsar olmanıza gerek yok. Yalnızlığın sağlayacağı dinginliğe ihtiyacınız var. İdealist yönlerinizin ağır bastığı bir gün. Yüksek hedefleriniz için, bazı işlerinizi askıya almanız sakıncalı olabilir.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Fırtınalarınızın altında yatan mantıklı yapınızı su üstüne çıkarmaktan korkmamalısınız. Duygusal değişimlerinizin size sağlayacağı avantajları doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz.