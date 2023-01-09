9 Ocak 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Olayları olumsuz değerlendirmek yerine, farklı bakmalısınız. Onunla çatışmak yerine, uzlaşmayı tercih etmelisiniz. Renkli bir güne ihtiyacınız var ve paylaşımlarınızı daha güçlü hale getirmelisiniz.