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    • 08.01.2023 08:56
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    8 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları... Bugün, çevresel ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. 8 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 8 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz.
    Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor.
    Maddesel birikimlerinizi değerlendirmek için gerekli atılımları sağlamalısınız.

    BOĞA: Bugün, ortamlarda kendinizi neşeli, canlı hissediyor, ilginç arkadaşlıkları ve farklı kişileri seviyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün.

    İKİZLER: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

        YENGEÇ: Duygusal yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve başarınızı artırmayı denemelisiniz.

        ASLAN: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
        Birçok sorunun üst üste gelmesi canınızı sıkacaktır. Çalıştığınız kişilerin fikirlerinden faydalanabilirsiniz.

        BAŞAK: Bugün, çevresel ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu etkilerken, arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan kişi oluyorsunuz.

            TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyorsunuz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyor, isteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

            AKREP: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.
            Yalnız kalmak istemiyorsunuz.

            YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak, fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.
            Bugün, ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Yargılamanıza izin vermemelisiniz.

                OĞLAK: Fiziksel özelliğinizi maddesellikle paralel bir şekilde destekleyeceksiniz. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.
                Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi mutlu hissedebilirsiniz.

                KOVA: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve önlem almıyorsunuz. Koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmeyip duygularınızı saklıyorsunuz.

                BALIK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki paylaşım duygunuz önemli.
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                Haberler Burçlar 8 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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