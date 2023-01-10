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    • 10.01.2023 09:03
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    10 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları... Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz. Kendinizi sorgularken bir çok doğruyu yakalayabileceksiniz. 10 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 10 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: BİLGİLERİNİZİ karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, çevrenizi istemeden yargılayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler devam ediyor.

    BOĞA: İYİ niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli.
    Yeni tanışacağınız kişilerin farklı tasarımları olacak. Mükemmel bir tekniğiniz var. Yakın çevre desteğine ihtiyacınız olabilir.

    İKİZLER: BUGÜN, olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz.
    Çevrenizdeki kişilerin anlamsızlıklarına kızıyor, ve bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Ani gelişen olaylar karşısında bazen bocalayabiliyorsunuz.

        YENGEÇ: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz. Alacağınız haberleri olumlu bir şekilde tarzınıza göre yönlendirebilirsiniz.

        ASLAN: UZUN zamandır aramak istediğiniz dostlarınızın beklenmeyen ziyaretleri sizi şaşırtabilir.
        Akşam saatlerinde kendinizi daha olumlu hissedeceksiniz. Fikir alışverişinde olacağınız kişilerle motivasyonunuz arttıracak.

        BAŞAK: AY'IN bulunduğu konum, dostluk duygularınızın çoğalmasına neden oluyor Yakın dostlarınızın sizinle aynı fikirde olduğunu görmek olumlu bir gelişme. Onlarla birlikte destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız.

        TERAZİ: KOŞULLARINIZI olumlu değerlendirmek için uygun bir gün. Yenilikler için biraz cesaret.
        Çevrenize üstünlüğünüzü ispat edeceksiniz.
        Değişimler için gerekli enerjiye sahipsiniz.
        Sonuçlar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

        AKREP: YAKIN dostlarınızla bir araya gelecek ve entelektüel konularda aynı düşünce içinde hareket edeceksiniz. Enerjinizi geçmiş deneylerden yola çıkarak yeni bir şekilde değerlendirme yoluna gidebilirsiniz.

            YAY: MADDİ konuların ve karşılıklı iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser tavırlarınızın altında, bazı şeyleri daha iyi kavrama özelliği yatıyor.

            OĞLAK: KARŞILIK göremediğiniz zaman ilişkilerinizde sorun yaşadığınız bir gerçek. Zevklerinizde aşırıya kaçabilir ve duygusal harcamalar yapabilirsiniz. Zamanınızın çoğunu arkadaşlarınıza ayıracaksınız.

            KOVA: SOSYAL konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle yeni keşiflerde bulanacak, birbirinize söyleyemediğiniz birçok konuyu paylaşacaksınız. Duygusal ilişkinizde gizlilikten hoşlanmıyorsunuz.

                BALIK: BUGÜN özellikle bilinçaltınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz. Kendinizi sorgularken bir çok doğruyu yakalayabileceksiniz.
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                Haberler Burçlar 10 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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