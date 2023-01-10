10 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

ASLAN: UZUN zamandır aramak istediğiniz dostlarınızın beklenmeyen ziyaretleri sizi şaşırtabilir.

Akşam saatlerinde kendinizi daha olumlu hissedeceksiniz. Fikir alışverişinde olacağınız kişilerle motivasyonunuz arttıracak.

BAŞAK: AY'IN bulunduğu konum, dostluk duygularınızın çoğalmasına neden oluyor Yakın dostlarınızın sizinle aynı fikirde olduğunu görmek olumlu bir gelişme. Onlarla birlikte destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız.

TERAZİ: KOŞULLARINIZI olumlu değerlendirmek için uygun bir gün. Yenilikler için biraz cesaret.

Çevrenize üstünlüğünüzü ispat edeceksiniz.

Değişimler için gerekli enerjiye sahipsiniz.

Sonuçlar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.