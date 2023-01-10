10 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: BİLGİLERİNİZİ karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, çevrenizi istemeden yargılayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler devam ediyor.
BOĞA: İYİ niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli.
Yeni tanışacağınız kişilerin farklı tasarımları olacak. Mükemmel bir tekniğiniz var. Yakın çevre desteğine ihtiyacınız olabilir.
İKİZLER: BUGÜN, olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz.
Çevrenizdeki kişilerin anlamsızlıklarına kızıyor, ve bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Ani gelişen olaylar karşısında bazen bocalayabiliyorsunuz.