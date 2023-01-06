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    • 06.01.2023 08:55
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    6 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları... Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. 6 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: İdeallerinizden son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
    Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz çok yüksek.

    BOĞA: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. Duygularınızı anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış olabilir. En güzeli kendinize ilgi göstermek olacaktır. Anlaşılma konusunda kendinizi yormamalısınız.

    İKİZLER: Gücünüzü kişisel ilişkilerinizde kullanmak için uygun bir gün ama her konuda temkinli olmalısınız. Bir takım gecikmelere karşı tedbiri bırakmayın. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.

        YENGEÇ: Bu dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Yapmanız gereken çevrenize aldırmamak.

        ASLAN: Çevrenizde daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bugün, kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu. Adrenalin salgılarınız çok yüksek. Sinirlisiniz ve kalp kırma konusuna dikkat etmelisiniz.

        BAŞAK: Bugün, birçok değişik fikir ve planla yola çıkabilir, daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Mücadeleci ve hırslı yönünüzü ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.
        Değerlerinizin farkında olmalısınız.

            TERAZİ: Dostlarınızla birlikte iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız. Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor. Yaşam kaliteniz artıyor.

            AKREP: Çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
            Tartışmadan uzak kalmalısınız.

            YAY: Gün içinde fazla hareketli davranarak huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan kişilerle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.
            Doğallık size her zaman çok yakışıyor.

                OĞLAK: Bugün dengeli davranıp kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli ve huzurlu bir yaşam isteği içindesiniz.
                Entelektüel yönleriniz ortaya çıkacak.

                KOVA: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, tereddütlerinizi yenmenize de yardımcı oluyor. Çalışma arkadaşlarınız özgün ve cesur fikirli olsun istiyorsunuz.

                BALIK: Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.
                Güçlü bir partner size baskı kurabilir.
                Meraklı bakışlara hedef olacaksınız.
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                Haberler Burçlar 6 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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