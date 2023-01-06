6 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İdeallerinizden son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz çok yüksek.
BOĞA: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. Duygularınızı anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış olabilir. En güzeli kendinize ilgi göstermek olacaktır. Anlaşılma konusunda kendinizi yormamalısınız.
İKİZLER: Gücünüzü kişisel ilişkilerinizde kullanmak için uygun bir gün ama her konuda temkinli olmalısınız. Bir takım gecikmelere karşı tedbiri bırakmayın. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.