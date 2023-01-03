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    • 03.01.2023 09:03
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    3 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları... Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız, kendinizi dizginlemek zorundasınız. Hedefleriniz doğru seçmelisiniz. 3 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 3 Ocak 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz.
    Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi paylaşacaksınız. Kendinize her anlamda güvenin. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.

    BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var. Zamanı iyi kullanmaktan yanasınız.

    İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız. Başkalarına örnek konuşmalar yapabilirsiniz.

        YENGEÇ: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde, kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
        Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemleri yaşıyorsunuz.

        ASLAN: Zekanızı kullanabileceğiniz yeni konular karşınıza gelecek. Çevresel faktörlerin ön planda olması, motivasyonunuzu olumlu etkiliyor.
        Partnerinizin fikirleri sizin için önemli olmasına rağmen bildiğinizi yapıyorsunuz.

        BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için, çevrenize geleneksel bir tutum sergiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda birçok alternatif söz konusu olacak.
        Tepki almak istemediğiniz konular var.

            TERAZİ: Kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına kısa sürede çözüm bulacaksınız. Sevinç yaşayacaksınız.

            AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Düşüncelerinizi ona kabul ettirme savaşından vazgeçmelisiniz.
            Yaşam kaliteniz gelişiyor.

            YAY: Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve arkadaşlarınızın isteklerine cevap vereceksiniz.

                OĞLAK: Doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz.
                Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve gelişiminiz için bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.

                KOVA: Duygusal davrandığınız zaman kaybettiğinizi biliyor ve yaşamı farklı bir şekilde algılıyorsunuz. Bireysel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı; kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişiniz.

                BALIK: Koşulları kendinize yönlendirmek isterken, çevresel faktörleri unutmamalısınız.
                Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız, kendinizi dizginlemek zorundasınız.
                Hedefleriniz doğru seçmelisiniz.
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                Haberler Burçlar 3 Ocak 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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