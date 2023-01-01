1 Ocak 2023 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: BAŞKALARININ fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, kendinize zaman tanımalısınız. Çalışma hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor. Çevrenizi eleştiriyorsunuz
ve duygularınıza önem veriyorsunuz
BOĞA: SİZE ters gelen çevre istekleri yüzünden, sürekli zıt fikirler üretmeye çalışacaksınız. Olayların doğası gereği; alacağınız tepkiler olacaktır. Bu noktada; hoşgörülü olun. Bazılarına farklı davrandığınız fark etmelisiniz.
İKİZLER: DEĞİŞİMİ seviyorsunuz. Yaşamda kaybettiğiniz her şeyi bu özelliğinize borçlusunuz. Bugün yaşamla ilgili kriterlerinizi gözden
geçirmelisiniz. Çevrenize çok tepkilisiniz. Haklı olduğunuz çok konu var.