4 Ocak 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Düşüncelerinizde bir kilitlenme var. Alışkanlıklardan ödün vermek istemiyor ve huzurunuz için, gelirlerinizi artırma konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ortaklıklar konusunda çekimser davranmayın.
BOĞA: Evinizle ilgili özel çalışmalar içinde olacak ve bütçenizi yeniden gözden geçireceksiniz.
Yapacağınız değişimlerin tutarı yüksek. Arkadaşlarınızdan güç alacaksınız.
Mantıklı düşüncelere değer veriyorsunuz.
İKİZLER: Partnerinizin işiyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Bazı fikir alışverişleri içinde olsanız bile, sizden talepleri olacak.
Avantajları göz ardı etmiyor ve kişiselliğinizden ödün vermek istemiyorsunuz.