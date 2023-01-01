2023'te neler olacak? Burcuna bak öğren: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...





YENGEÇ: İlişkilerde dikkatli olmanız gerekiyor. Karar alma aşamasında biraz daha beklemeniz sizi daha mutlu edecek. Para konusunda ise şanslı bir yıla adım attınız. Birçok hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz bir 12 ay sizin için hazır.