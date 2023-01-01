2023'te neler olacak? Burcuna bak öğren: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...

- Burçlar
- 01.01.2023 Gazete
YENGEÇ: İlişkilerde dikkatli olmanız gerekiyor. Karar alma aşamasında biraz daha beklemeniz sizi daha mutlu edecek. Para konusunda ise şanslı bir yıla adım attınız. Birçok hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz bir 12 ay sizin için hazır.
AKREP: Aşkı tutkuyla yaşayan sizler için mutluluk görünüyor. İş hayatınızda ani kararlar almayın. Şubat- Mart döneminde, ilişkinizde aşk ve romantizm artacak. Aşk derinleşiyor gibi görünüyor ve kalbinizi sevgilinize dökebilirsiniz.
BALIK: Aşk sizi bekliyor. İlişkilerinizde açık olmanız, sizi daha mutlu edecek. Partnerinizle bir iş ortaklığı olabilir. Bu size iyi gelecek. Maddi yönden bolluk içinde olacaksınız.