30 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdakiler davranışlarından anlamlar çıkarmanız mümkün.
BOĞA: Kendinizi aşma konusunda başarılısınız.
Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, çevrenizden takdir alıyorsunuz.
Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen yorgunsunuz.
İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuz bugün yüksek.