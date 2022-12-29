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    • 29.12.2022 08:59
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    29 Aralık 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmemelisiniz. 29 Aralık 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 29 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: İLİŞKİLERİNİZDEKİ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
    Partneriniz üzerinde güç kanıtlamaya çalıştığınız sert tepkiler alacaksınız.

    BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Zorlansanız da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

    İKİZLER: KİŞİSEL zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız.

        YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantıda olacağınız kişilere yakın davranmalısınız.

        ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
        Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

        BAŞAK: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz.
        Oysa, kafanızdan delilikler geçiyor. Zaman kavramını unutmak size göre değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacak.

        TERAZİ: DÜŞÜNCELERİNİZİ karşı tarafa aktarırken olumlu bir hava içinde olacaksınız.
        Yaratıcılık konusunda zorluk çekmiyorsunuz.
        Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci. Bugün oldukça başarılısınız.

            AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla yeni fikirlere açıksınız.

            YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

            OĞLAK: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gerektiğinde pasif kalabilirsiniz.

                KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük olmak isteseniz de, bir yerlere ait olmak istiyorsunuz.

                BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmelisiniz.
                Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmemelisiniz.
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                Haberler Burçlar 29 Aralık 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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