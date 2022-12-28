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    • 28.12.2022 08:58
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    28 Aralık 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Aralık 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Ani gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz. 28 Aralık 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz.
    Her türlü sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün içindesiniz.

    BOĞA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
    Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve eaniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

    İKİZLER: Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz veriyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Bugün fikirlerinizi yansıtabileceğiniz ortamlardasınız.

        YENGEÇ: Yakın ilişkilerinizde, dostlarınız tarafından seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz.
        Çevrenizde imaj yaratmalısınız.

        ASLAN: Toplumsal başarıya yatkın kişiliğiniz olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız.
        Çevrenizle fikir birliği içindesiniz.

        BAŞAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

            TERAZİ: Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz.
            Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı arttırabilirsiniz.

            AKREP: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Formunuzu bozmanız an meselesi unutmayın.

            YAY: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.
            Bugün bir organizasyona katılacaksınız.

                OĞLAK: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz.
                Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız.
                Fakat güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

                KOVA: Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz.

                BALIK: Ani gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 28 Aralık 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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