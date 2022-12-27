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    • 27.12.2022 09:03
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    27 Aralık 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları...Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri tespit edip önlemini alıyorsunuz. 27 Aralık 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 27 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün her türlü çalışmalarda menfaatlerinizi koruma ihtiyacındasınız.

    BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzenle yönlendireceksiniz.
    Sistemli olmanız tepkiye yol açar.

    İKİZLER: Maddi konularla ilgili gelişmeler var.
    İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.

        YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız.
        Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

        ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
        Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.

        BAŞAK: Kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmıyor.

            TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil.
            Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz.

            AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat geçici olarak, önlemlerinizi alacaksınız.
            Bugün özgürlüğünüzü koruyacaksınız.

            YAY: Ay'ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek. Bugün, yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.

                OĞLAK: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

                KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince beklemeyi bilmelisiniz.

                BALIK: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.
                Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri tespit edip önlemini alıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 27 Aralık 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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