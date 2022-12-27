27 Aralık 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün her türlü çalışmalarda menfaatlerinizi koruma ihtiyacındasınız.
BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzenle yönlendireceksiniz.
Sistemli olmanız tepkiye yol açar.
İKİZLER: Maddi konularla ilgili gelişmeler var.
İşinde başarılı arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.