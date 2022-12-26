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    • Burçlar
    • 26.12.2022 08:53
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    • 26.12.2022 08:56
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    26 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... İş hayatınızla doğru ortaklıklar sayesinde yükselmeniz mümkün. Sosyal çevreniz de maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size oldukça yardımcı olacak. Güzel sürprizlere hazırlıklı olun. 26 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    BUGÜN çevrenizdekileri inandırma ve ikna kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olmanız hayranlık uyandırıyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    İMKANSIZ gibi görünen hayalleriniz her an gerçeğe dönüşebilir. Aile bağlarının önemli olduğunu bugün derinden hissedeceksiniz. Kendinizi her konuda daha rahat ifade edebileceksiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        KİNCİ yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi ile yeniden karşılaşmak, öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duygusu içinde karşınızdaki kişiye ders vermek isteyebilirsiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        MAL varlığınızı arttıracak gelişmeler söz konusu. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak çok şey buluyorsunuz. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ve bu yönünüzle her duruma hakim oluyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            UZUN süredir kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz bir gerçek. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. İşlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişiler de fikirlerinizden yararlanıyor. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            DOSTLUKLARINIZIN pekişeceği, aynı zamanda bazı arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                KAFACA anlaştığınız kişilerin, yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin oldukça yüksek.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                YARATICI yönleriniz bugünlerde güçleniyor. Artan çekiciliğiniz, ilişkilerinize yeni bir boyut ve heyecan katacak. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                İŞ hayatınızla doğru ortaklıklar sayesinde yükselmeniz mümkün. Sosyal çevreniz de maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size oldukça yardımcı olacak. Güzel sürprizlere hazırlıklı olun.
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                Haberler Burçlar 26 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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