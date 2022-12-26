26 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
BUGÜN çevrenizdekileri inandırma ve ikna kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olmanız hayranlık uyandırıyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
İMKANSIZ gibi görünen hayalleriniz her an gerçeğe dönüşebilir. Aile bağlarının önemli olduğunu bugün derinden hissedeceksiniz. Kendinizi her konuda daha rahat ifade edebileceksiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.