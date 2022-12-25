25 Aralık 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisiniz.
BOĞA: İç potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir.
Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.