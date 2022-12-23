23 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün içindesiniz.
BOĞA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.
İKİZLER: Mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.
Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız.
Bugün, fikirlerinizi yansıtabileceksiniz.