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    • 23.12.2022 08:52
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    23 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları... Gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz. 23 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün içindesiniz.

    BOĞA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
    Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

    İKİZLER: Mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.
    Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız.
    Bugün, fikirlerinizi yansıtabileceksiniz.

        YENGEÇ: Dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz.
        İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Çevrenizde imaj yaratmalısınız.

        ASLAN: Başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız.
        Çevrenizle fikir birliği içindesiniz.

        BAŞAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz. Maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

            TERAZİ: Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.

            AKREP: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylarda sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Formunuzu bozmanız an meselesi unutmayın.

            YAY: Dostlukların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızla kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.
            Birçok organizasyona katılacaksınız.

                OĞLAK: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız.
                Bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler var.

                KOVA: Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz.

                BALIK: Gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 23 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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