19 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerde olmanız, aşkınızı güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda, daha da başarılı olmanıza neden oluyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
İşle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakacaksınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karıştırıyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken hızlı karar değiştirmeniz çevrenizi bile düşündürüyor ve şaşırtıyorsunuz.