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    • 19.12.2022 08:58
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    19 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Birçok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. 19 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerde olmanız, aşkınızı güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda, daha da başarılı olmanıza neden oluyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    İşle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakacaksınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karıştırıyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken hızlı karar değiştirmeniz çevrenizi bile düşündürüyor ve şaşırtıyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizi artırıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için; her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Partneriniz duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün hızlı karar vermelisiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        İsteklerinizde ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün buna ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak, geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İlişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güveniyor olmanız, çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Fırsatlara hayır dememelisiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen olaylara temkinli davranmanız gerekiyor.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Yaşam standartınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirip kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi ispat etmek istiyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Birçok fikirden yola çıkarak, mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda, değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz.
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                Haberler Burçlar 19 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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