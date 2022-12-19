19 Aralık 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

İşle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakacaksınız.