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    • 20.12.2022 08:58
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    20 Aralık 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları... Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin. 20 Aralık 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları...

    Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin

    KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.

    BOĞA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz.
    Bugün Ay'dan aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.

    İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuz bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı, yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.

        YENGEÇ: VERDİĞİNİZ sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için, bir çok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

        ASLAN: ENERJİNİZİ olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve desteklendiğiniz görmek, sizi daha da güçlendirecek.

        BAŞAK: ÇEVRENİZİN isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

            TERAZİ: PARTNERİNİZDEN beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz.

            AKREP: KENDİNİZİ ifade ederken, ketum davrandığınız için, çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz.
            Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

            YAY: İÇİNİZDEKİ coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirmelisiniz.

                OĞLAK: İÇİNİZDE fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır.
                Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.

                KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmeyi yeğlediğiniz gün içinde, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.
                Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

                BALIK: DUYGUSAL yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışıyorsunuz.
                Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin.
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                Haberler Burçlar 20 Aralık 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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