20 Aralık 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: GEÇMİŞ bağlarınızı gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve bencilce davranıyorsunuz.
BOĞA: DUYGULARINIZI gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden, olumsuz tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz.
Bugün Ay'dan aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz.
İKİZLER: AÇIK fikirli olduğunuz bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı, yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.