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    • 18.12.2022 09:00
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    18 Aralık 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları... Sezgilerinize güveniyorsunuz. İşyerinizdeki eğlenceli ortamlardan bazen sıkılabilirsiniz. Atacağını bazı adımlarla yaşamınızda köklü değişiklikler olabilir. 18 Aralık 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 18 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.

    BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.
    Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, bir çok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

    İKİZLER: İNATÇI yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz.

        YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.
        Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizin mantığınızdan ayrılamayan yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

        ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.
        Misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

        BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız.
        Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.

            TERAZİ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.
            Gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz.

            AKREP: SİZİ ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.
            Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
            Aklınıza güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

            YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.
            Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayın.

                OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor.
                Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatlice atıyorsunuz.

                KOVA: DUYGU ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu yoğunluk yaşayabilirsiniz.
                İyi niyetle yaklaştığınız konularda aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

                BALIK: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
                Sezgilerinize güveniyorsunuz.
                İşyerinizdeki eğlenceli ortamlardan bazen sıkılabilirsiniz. Atacağını bazı adımlarla yaşamınızda köklü değişiklikler olabilir.
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                Haberler Burçlar 18 Aralık 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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