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    • 04.12.2022 08:57
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    4 Aralık 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    4 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları... Gelişmelerden gerekli dersi çıkararak, size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi berraklaştırmayı öğrendiniz. 4 Aralık 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 4 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz.
    Karşınıza birçok fırsat çıkacak.
    Enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.

    BOĞA: İlişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.
    Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

    İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
    Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
    İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.

        YENGEÇ: İkili ilişkilerinize hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılabilirsiniz.

        ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.

        BAŞAK: Bugün iş konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
        Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız.

            TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise, değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
            Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.
            Enerjiniz doğru kullanmalısınız.

            AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız.

            YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
            Bulunduğunuz ortamda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.

                OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktifsiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

                KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Flört etmeye çok fazla vakit harcamanız sizi üzebilir.

                BALIK: Gelişmelerden gerekli dersi çıkararak, size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.
                Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi berraklaştırmayı öğrendiniz.
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                Koza Altın
                Haberler Burçlar 4 Aralık 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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