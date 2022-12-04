4 Aralık 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz.
Karşınıza birçok fırsat çıkacak.
Enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: İlişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.
Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.