2 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek atılımlar peşindesiniz. Sosyal kazandıracağı avantajları unutmayın.
BOĞA: Ailevi konularda hassas bir yapınız var.
Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz.
Üstelik siz yenilgiyi sevmediğiniz için, olaylara gelişigüzel bakamıyorsunuz.
Çevresel sorunlardan kaçıyorsunuz.
İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz.
Kısa yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek.
Enerjinizin güçlü.