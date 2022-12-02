Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 02.12.2022 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2022 09:00
    ABONE OL

    2 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları...Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. 2 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek atılımlar peşindesiniz. Sosyal kazandıracağı avantajları unutmayın.

    BOĞA: Ailevi konularda hassas bir yapınız var.
    Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz.
    Üstelik siz yenilgiyi sevmediğiniz için, olaylara gelişigüzel bakamıyorsunuz.
    Çevresel sorunlardan kaçıyorsunuz.

    İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz.
    Kısa yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek.
    Enerjinizin güçlü.

        YENGEÇ: Aileniz ve evinizle ilgili çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında çelişkiler yaşayabiliyorsunuz.
        Sevdiğiniz kişiye anlayışlı olmalısınız.

        ASLAN: Enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz.
        Duygularınızı paylaşırken dikkatli olup çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.
        Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.

        BAŞAK: Maddi konularda elde ettiklerinizin üstünde taleplerinizi gerçekleştirmelisiniz. Güçlü konuma gelmek isteyişinizde, kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Koşullar sizi zorluyor. Sinirlerinizi sağlam tutmalısınız.

            TERAZİ: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.
            Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz.

            AKREP: Bazı kişiler tarafından izleniyor olmak size farklı bir aksiyon kazandıracak ve güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü olması, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor.

            YAY: Güneş burcunuzda olumlu ilerliyor. Kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz.
            İş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyaloglarda hata olabilir.

                OĞLAK: Duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma söz konusu. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde duruyorsunuz.

                KOVA: Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
                Bugünlerde arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz.

                BALIK: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.
                Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak içinfırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan talimat verdi!
                Haberler Burçlar 2 Aralık 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA