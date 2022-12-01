1 Aralık 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

ASLAN: Aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız.

Asla yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, uygun kişilerle paylaşmak istiyorsunuz. Toplumsal çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün.

BAŞAK: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.