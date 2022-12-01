1 Aralık 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Önemli anlaşmaların sizi beklediği bir gün. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.
Bugün, engellere takılabilirsiniz.
BOĞA: Bugünlerde karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.
Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, kendinizi yönlendiriyorsunuz.
İKİZLER: Ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz.
Motivasyon gücünüzü artıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyor, gerekeni yapmak istiyorsunuz.