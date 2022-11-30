30 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak.
Jüpiter Balık burcunda ilerlemeye başladı.
Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.
BOĞA: Hayatınıza yeni insanlar girmek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz..
Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bugün aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.