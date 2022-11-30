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    • 30.11.2022 08:52
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    • 30.11.2022 08:56
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    30 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Mars geri hareketi sizi de etkiliyor. Unuttuğunuz faturaların ve ödemelerin sizi sıkmasını istemiyorsanız finans durumunuzu bir düzene oturtmalısınız. 30 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Mars geri hareketi sizi de etkiliyor

    KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak.
    Jüpiter Balık burcunda ilerlemeye başladı.
    Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

    BOĞA: Hayatınıza yeni insanlar girmek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
    Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz..
    Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

    İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bugün aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

        YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sıra dışı gelişmeler yüzünden fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız.

        ASLAN: Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
        Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

        BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.
        Parayla ilgili konuları erteleyin. Bu dönem kısa vade çözümleri unutmalısınız.

            TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin.
            İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.

            AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.
            Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

            YAY: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

                OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem içine giriyorsunuz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bugünlerde suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

                KOVA: Yurt dışı seyahatleri gündeme gelecek.
                Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Geri gitmeye başlayan Satürn olumsuz sinyaller veriyor.

                BALIK: Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.
                Mars geri hareketi sizi de etkiliyor.
                Unuttuğunuz faturaların ve ödemelerin sizi sıkmasını istemiyorsanız finans durumunuzu bir düzene oturtmalısınız.
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                Haberler Burçlar 30 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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