Zaman aşımı! Merve Boluğur, Mert Aydın'la boşanmasının ardından balayı görüntülerini paylaştı | Saklambaç haberleri

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, müzik alanında çalışmalar yaptığı süreçte tanıştığı Mert Aydın ile kısa sürede muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Fakat 53 gün süren evlilik çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Genel olarak ünlülerin yaptığı mekan tanıtıp bedava tatil yapma geleneğini Merve Boluğur da çok kullanıyor. Mert Aydın'la evlenmesinin hemen ardından Sapanca'da bir otelle anlaşma yapıp bedava balayı karşılığı mekanı tanıtmak için el sıkışan ünlü oyuncu, görüntüleri şimdi yayınlayınca komik duruma düştü. Merve Boluğur'un videoda Mert Aydın'ı hiç göstermemesi ve görüntüleri yayınlamak zorunda kalması ise dikkat çekiciydi.
GELİNLİK 'DALYA'SI
İzmir'de düzenlenen gelinlik defilesinde podyuma çıkan Şevval Şahin şu ana kadarki 100. gelinliğini giymenin heyecanını yaşadı. Ünlü model defilenin yıldızı olurken, "Defilelerde gelinlik giymek normal bir elbiseyi taşımaktan farksız. Şu ana kadar 100'e yakın gelinlik giymiştim." dedi.
ÇİFTE KUMRULAR
Podyumların en çok tercih edilen isimleri arasında yer alan güzel manken Simge Tertemiz, geçtiğimiz hafta sonu sevgilisi iş insanı Ünal Saral ile Kapadokya'da aşk tazeledi. Hafta sonu tatili için balona binmek için Kapadokya'nın yolunu tutan sevgililer hem tatilin keyfini çıkardılar hem de balona binerek doyasıya eğlendiler.