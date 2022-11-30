Zaman aşımı! Merve Boluğur, Mert Aydın'la boşanmasının ardından balayı görüntülerini paylaştı | Saklambaç haberleri





DİREKTEN DÖNDÜ!

Son günlerde adının karıştığı 'Reza Zarrab' skandalıyla gündem olan Hadise'ye bir iyi bir de kötü haber geldi. Mehmet Dinçerler'le boşanma sürecinde eski eşinin kendisine taktığı ve replika çıkan yüzüğüyle çok konuşulan ünlü popçu, bu sayede bir mücevher firmasıyla anlaştı.



Ünlü popçu, bir süre önce çekimleri tamamlanan reklamdan da tam 10 milyon TL aldı. Ancak firma yetkilileri, skandalın ardından reklam anlaşmasını feshetmeyi planladı. Ancak Hadise'nin ekibi, şirket yetkililerini "Şu anda gündemin en tepesinde Hadise var" diyerek ikna etti.