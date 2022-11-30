Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zaman aşımı! Merve Boluğur, Mert Aydın'la boşanmasının ardından balayı görüntülerini paylaştı | Saklambaç haberleri

    Merve Boluğur, Mert Aydın’la boşanmasının ardından bir mekanla yaptığı anlaşma gereği balayı görüntülerini yayınlayarak yine herkesi şaşırttı. İşte sizler için derlediğimiz 30 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Zaman aşımı

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, müzik alanında çalışmalar yaptığı süreçte tanıştığı Mert Aydın ile kısa sürede muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Fakat 53 gün süren evlilik çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Genel olarak ünlülerin yaptığı mekan tanıtıp bedava tatil yapma geleneğini Merve Boluğur da çok kullanıyor. Mert Aydın'la evlenmesinin hemen ardından Sapanca'da bir otelle anlaşma yapıp bedava balayı karşılığı mekanı tanıtmak için el sıkışan ünlü oyuncu, görüntüleri şimdi yayınlayınca komik duruma düştü. Merve Boluğur'un videoda Mert Aydın'ı hiç göstermemesi ve görüntüleri yayınlamak zorunda kalması ise dikkat çekiciydi.



    GELİNLİK 'DALYA'SI
    İzmir'de düzenlenen gelinlik defilesinde podyuma çıkan Şevval Şahin şu ana kadarki 100. gelinliğini giymenin heyecanını yaşadı. Ünlü model defilenin yıldızı olurken, "Defilelerde gelinlik giymek normal bir elbiseyi taşımaktan farksız. Şu ana kadar 100'e yakın gelinlik giymiştim." dedi.



    ÇİFTE KUMRULAR
    Podyumların en çok tercih edilen isimleri arasında yer alan güzel manken Simge Tertemiz, geçtiğimiz hafta sonu sevgilisi iş insanı Ünal Saral ile Kapadokya'da aşk tazeledi. Hafta sonu tatili için balona binmek için Kapadokya'nın yolunu tutan sevgililer hem tatilin keyfini çıkardılar hem de balona binerek doyasıya eğlendiler.



        KEDİSİ DE TESCİLLENDİ
        2002 Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Esra Sönmezer'in kedisi Wolfie'de tescillendi. Sönmezer'in kedisi 16. Uluslararası İnternational Cat Show 'da "Dünyanın en yakışıklı 3. Erkek Kedisi" seçildi.



        KARLARI ERİTTİ
        "Cennetten Çiçek" şarkısıyla çıkış yakalayan Zehra, Kartepe'de sahne aldı. Arabesk şarkılarla ve muhteşem repertuvarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Başarılı şarkıcı, sahnede sarı payetli mini elbisesiyle dikkat çekti.



        YA SABIR...
        Rock müziğin efsane sesi Teoman önceki akşam Cihangir'deydi. Bir mekanda oturan şarkıcı bol bol çay içti. Çıkışta soruları yanıtlayan Teoman, elinde bulunan kitap için "Okumak için de sabırsızlanıyorum, ne enteresan kitap da sabır üzerine, sabra da bu ara çok ihtiyacım var" dedi.



            GECELERE HIZLI DÖNDÜ
            Merve Oflaz'dan ayrılarak gece hayatına hızlı bir giriş yapan Allen Hakko, Etiler'de iki güzelle yakalandı. Bayan arkadaşları ile araç beklediği sırada karşısında bir anda basın mensuplarını gören Hakko, arkasını dönerek görüntü vermek istemedi.



            Aracının gelmesiyle koşar adım aracına geçen sosyetik çapkın, yanındaki bayanların sorulması üzerine, "Bayanlardan birisi arkadaşım. Diğeri de arkadaşımın nişanlısı. Sürekli beni, çekiyorsunuz. Sonra yanlış şeyler yazılıyor" dedikten sonra bayan arkadaşlarını orada bırakarak gözlerden kayboldu.



            DİREKTEN DÖNDÜ!
            Son günlerde adının karıştığı 'Reza Zarrab' skandalıyla gündem olan Hadise'ye bir iyi bir de kötü haber geldi. Mehmet Dinçerler'le boşanma sürecinde eski eşinin kendisine taktığı ve replika çıkan yüzüğüyle çok konuşulan ünlü popçu, bu sayede bir mücevher firmasıyla anlaştı.

            Ünlü popçu, bir süre önce çekimleri tamamlanan reklamdan da tam 10 milyon TL aldı. Ancak firma yetkilileri, skandalın ardından reklam anlaşmasını feshetmeyi planladı. Ancak Hadise'nin ekibi, şirket yetkililerini "Şu anda gündemin en tepesinde Hadise var" diyerek ikna etti.



                FİLM OLUYOR
                Arabeskin taçsız kralı Hüseyin Altın'ın kızı Hilal Altın müjdeyi verdi. Hilal Altın, "Babamın hayatı acılarla geçmiş ve Müslüm Gürses ve Bergen'in hayatlarından daha acı bir hayat yaşamış. Film için bir kaç yapım şirketi bizle görüştü ama henüz karar vermedik" dedi.



                SPOR AŞKINA
                Can Yaman'ın eski aşkı olan İtalyan güzel Diletta Leotta, bir süredir Loris Karius ile birliktelik yaşıyordu. Ünlü spiker, sevgilisi Karius ile çekildiği bu kareyi sosyal medyadan yayınladı. İtalyan güzelin bu paylaşımına "Diletta, bir şekilde Türkiye'yle bağlantı kuruyor" esprileri yapıldı.



                HAYAT TOZ PEMBE DEĞİL
                Sosyal medya fenomenlerinin Instagram'da sergilediği 'toz pembe hayat' algısını Melodi Elbirliler Türkmen bozdu. Kısa süre önce ünlü şef Arda Türkmen ile bir kız bebek sahibi olan güzel fenomen, birçok yeni doğum yapmış anne gibi lohusalık depresyonuna girdiğini açıkladı. Dün psikoloğa giden Melodi Elbirliler Türkmen, şu sözleriyle de gerçek hayatın Instagram'daki gibi olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi:



                    'DESTEK ALMAYA BAŞLADIM'
                    "Kimsenin Instagram'da pek konuşmadığı lohusa psikolojisiyle uğraşıyorum. Endişelerim, korkularım, uykusuzluktan ağlamalarım... Bugün en sonunda destek almaya başladım. Toz pembe Instagram dünyasının arkasında şimdilik bunlar oluyor."



                    SÜRPRİZ KARAR
                    Survivor'da aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartan ikili, birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sildi. İkilinin bu hamlesi, sosyal medyada gündem oldu.



                    KONSERE VİZE ENGELİ
                    Özcan Deniz, 2 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de konser vermeye hazırlanıyordu. Ünlü şarkıcı ile orkestra ekibi vize başvurusunda bulunmuştu. Ancak Deniz'in orkestra ekibinin geç başvuruda bulunmaları nedeniyle altı haftadır olumlu ya da olumsuz bir sonuç alamadıkları öğrenildi.



                        ALMANYA YOLCUSU
                        Tuğçe Altuğ, bu yıl tüm dünyadan 400'ü aşkın oyuncu arasından 12 kişinin kabul edildiği, "Dünyanın En İyi Film Okulları" listesinde ilk 3'te yer alan Almanya'daki Filmakademie Baden-Württemberg'e seçildi!



                        ZİRVENİN ADI YİNE ATV
                        ATV'de 28 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen sevilen dizi Bir Küçük Gün Işığı %6,75 izlenme oranı ve %16,19 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, 28 Kasım Salı günü en çok izlenen gündüz kuşağı programı da "Esra Erol'da" oldu.



                        REYTİNGLERİN KRALİÇESİ
                        Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, reytinglerde %7,10 izlenme oranı ve %27,37 izlenme payı alarak en çok izlenen gündüz kuşağı programı olmayı yine başardı.



                            NEFESLER TUTULDU
                            ATV'de her Çarşamba reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 106'ncı bölümüyle seyirciyi yine ekrana kilitleyecek. Kuruluş Osman'da, Osman Bey bir yandan Olof'la mücadele ederken karşısında İsmihan Sultan, Bayındır Bey ve Turgut Bey'i bulmuştur. Osman Bey karşısındaki kim olursa olsun yıkıp geçmeye kararlıdır. Osman Bey bütün gemileri artık yakmıştır. Öte yandan Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır.



                            SÜRPRİZ VAR
                            Eski Milli voleybolcu Duygu Bal, önceki gün bir AVM'deydi. Yanından bir an olsun ayırmadığı köpeği ile birlikte alışverişe çıkan Bal, yaklaşan yeni yıl öncesinde mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeni yıl için sürprizlerinin olabileceğini söyleyen Duygu Bal, ser verip sır vermedi.



                            KIBRIS PLANI
                            Güzel sunucu Ece Erken, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yeni yıl için alışverişe çıktığını söyleyen Erken, "Yılbaşında ailemle beraber Kıbrıs'ta olacağım" açıklamasında bulundu. Ece Erken, her zamanki gibi de sportif tarzıyla dikkat çekti.

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Yeni müjde an meselesi! Doğu Akdeniz’de büyük heyecan
                            Haberler Burçlar Zaman aşımı! Merve Boluğur, Mert Aydın'la boşanmasının ardından balayı görüntülerini paylaştı | Saklambaç haberleri
                                SON DAKİKA