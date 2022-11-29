29 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İKİZLER: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz.

Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.