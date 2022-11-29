29 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı başkalarının da fikirlerini almalısınız.
BOĞA: Maddi konularda yoğun mücadeleler; sevmediğiniz konular olmasına rağmen, sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp dalgalanmalardan korunmalısınız.
İKİZLER: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz.
Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.