Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 29.11.2022 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2022 09:00
    ABONE OL

    29 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları...İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız. Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugünlerde duygusal problemlerinizi abartacaksınız. Unuttuğunuz konuların tekrar karşınıza çıkmasıyla yaşantınıza farklı bir hareketlilik gelecek. 29 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 29 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı başkalarının da fikirlerini almalısınız.

    BOĞA: Maddi konularda yoğun mücadeleler; sevmediğiniz konular olmasına rağmen, sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp dalgalanmalardan korunmalısınız.

    İKİZLER: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz.
    Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

        YENGEÇ: Ay'ın bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Çevre ilişkilerine eleştirici davranacağınız bir gün içindesiniz. Sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız.

        ASLAN: Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor. Başlatacağınız çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz. Koşullarınızı zorladığınızda hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz.

        BAŞAK: Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanıyorsunuz.
        İyi niyetinizin başkaları tarafından yanlış anlaşılması sizi engelliyor.

            TERAZİ: Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibisiniz. Yaşamı öylesine derin algılıyorsunuz ki, yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızın sıkılmasına neden oluyor.

            AKREP: Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız.
            Çalışma şartlarınızla ilgili aksiliklerden şikayet edecek ve kişileri yargılayacaksınız.

            YAY: Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz.
            Bazı düşüncelerinizi kendinize saklamak isterken, içsel öfkelerinizi açığa çıkarabilirsiniz. Fakat işinizi ısrarcılığınızla sonuçlandıracaksınız.

                OĞLAK: İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına organizasyonlar yapıyorsunuz. Partnerinizle aranızda şekilde sezgisel bağ var.

                KOVA: İletişim konusunda kimseye söz hakkı vermiyor olmanız ilginç bir şekilde ilgi görüyor. Satürn'ün desteğini görüyorsunuz.
                Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemiyorsunuz.

                BALIK: Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugünlerde duygusal problemlerinizi abartacaksınız. Unuttuğunuz konuların tekrar karşınıza çıkmasıyla yaşantınıza farklı bir hareketlilik gelecek.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Hangi Kredi
                Haberler Burçlar 29 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA