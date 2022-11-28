28 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki gerçek nedenler üzerinde durmalısınız.