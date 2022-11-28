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    • 28.11.2022 09:13
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    28 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu. 28 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    KİŞİSEL duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmalısınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    BAĞIMSIZLIK dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Bilinç altınız çok yoğun. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizi bozan alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    BUGÜN sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        DUYGUSAL anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok çalışmaya meyillisiniz. Her işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        AY karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal anlamda etkileniyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişmelerin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak gelişmesi sizi sevindirecek.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        AY ruhsal evinizde, Merkür aile evinizde bulunuyor. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuz olabilirsiniz. Esnek olmalısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            OLAYLARA yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece huzur bulamazsınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki gerçek nedenler üzerinde durmalısınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            BUGÜN, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman çok mutlu oluyorsunuz. Sürpriz aşklar için özel bir gün.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                AİLENİZİN isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                BUGÜN sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. İlişkilerinizde ikna edici olmalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                MADDİ konularda sezgisel yeteneğinizin güçlü olması, ideallerinizi ortaya çıkarırken,sizi de farklı kılıyor. İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.
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                Haberler Burçlar 28 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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