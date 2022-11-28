28 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
KİŞİSEL duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmalısınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
BAĞIMSIZLIK dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Bilinç altınız çok yoğun. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizi bozan alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
BUGÜN sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz.