27 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yatırım konusunda istediğiniz her türlü donanıma sahipsiniz. Ortak çalışma içinde olduğunuz kişilerin size önemli katkıları olacak ve partnerinizle aynı fikir birliği içinde olacaksınız.
BOĞA: İlişkilerinizde güçlü ve aktif bir performans gösteriyorsunuz. Olayları abartmadan değerlendirmekte her zaman fayda var. Sosyal ilişkilerinizde sıcak gelişmeler, sizi de sevindirecek.
İKİZLER: Venüs karşıt burcunuz Yay da bulunuyor.
Çevrenizde daima size inanan dostlarınız olsun istiyorsunuz. Bugün, iyi niyetli yaklaşımlarınız yanıtsız kalmayacağından emin olmak isteyeceksiniz.