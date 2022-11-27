Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 27.11.2022 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2022 09:04
    ABONE OL

    27 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları... İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Yeniden bir planlama içinde olacağınız bir gün. 27 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 27 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut.

    KOÇ: Yatırım konusunda istediğiniz her türlü donanıma sahipsiniz. Ortak çalışma içinde olduğunuz kişilerin size önemli katkıları olacak ve partnerinizle aynı fikir birliği içinde olacaksınız.

    BOĞA: İlişkilerinizde güçlü ve aktif bir performans gösteriyorsunuz. Olayları abartmadan değerlendirmekte her zaman fayda var. Sosyal ilişkilerinizde sıcak gelişmeler, sizi de sevindirecek.

    İKİZLER: Venüs karşıt burcunuz Yay da bulunuyor.
    Çevrenizde daima size inanan dostlarınız olsun istiyorsunuz. Bugün, iyi niyetli yaklaşımlarınız yanıtsız kalmayacağından emin olmak isteyeceksiniz.

        YENGEÇ: Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.
        İçsel enerjiniz yüksek. Birçok işi bir arada yapmak istiyorsunuz Hayallerinizle yaptıklarınız arasında denge var.

        ASLAN: Venüs'den olumlu destek alıyorsunuz.
        Bugün, çevre ilişkilerinizin güçlü bir şekilde gündeme gelmesiyle, sizi fazla meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor.

        BAŞAK: Maddi konularda kafanızın içi oldukça karışık. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor.

            TERAZİ: Venüs karşıt ilişkilerinizi olumlu etkiliyor.
            Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edeceksiniz.

            AKREP: Bugün sezgileriniz yoğun. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Partnerinizin maddesel olanaklarınızdan siz de faydalanacaksınız.

            YAY: Venüs burcunuzda ilerliyor ve düşüncelerinizi iyi niyetli yaklaşımlarınızı gerçekleştirecek ve özgürlüğünüzü sorgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmak isteyeceksiniz.
            Motivasyon yönünden güçleneceksiniz.

                OĞLAK: Duygusal yönlerinizin sizi rahatsız etmesinden kaynaklanan sıkıntılarınız var.
                Bugün, bir çok konuda düşünceler içinde olacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

                KOVA: Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
                Etkilenmeye hazırsınız. düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçıyorsunuz.

                BALIK: İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut.
                Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Yeniden bir planlama içinde olacağınız bir gün.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İmamoğlu’nun 750 metrekarelik kral dairesi
                Haberler Burçlar 27 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA