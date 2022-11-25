25 Kasım 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Her şey yolunda olmadığında, keyfiniz kaçıyor.
BOĞA: Bugün Uranüs'ün size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı, acele etmemelisiniz.
İKİZLER: Yoğun duygular içindeyken bile pratik yönünüzü öne çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarıyorsunuz.
Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden bir şey kaçmıyor.