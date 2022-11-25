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    • 25.11.2022 08:58
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    25 Kasım 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları... Çevrenizle birlikte, ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz. Fakat istediğiniz ortamı yakalamanız biraz zor olacaktır. 25 Kasım 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 25 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Her şey yolunda olmadığında, keyfiniz kaçıyor.

    BOĞA: Bugün Uranüs'ün size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı, acele etmemelisiniz.

    İKİZLER: Yoğun duygular içindeyken bile pratik yönünüzü öne çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarıyorsunuz.
    Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden bir şey kaçmıyor.

        YENGEÇ: Her konuştuğunuzun altında bir şey aranmasını istemiyorsanız, daha net olmaktan başka çareniz yok. Maddi problemleri hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize de yansıtabileceksiniz.

        ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
        Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da açıksınız.

        BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Yay'da ilerlemesi, yaşama bakışınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

            TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Ancak uçuk davranışlar içine girebilir veya aşkınızla ilgili hayale kapılabilirsiniz.
            Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.

            AKREP: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Eski bir arkadaşınızın tekrar karşınıza çıkma ihtimalini de unutmamalısınız.

            YAY: Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için cesaret bulmamanız için neden yok. İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz.

                OĞLAK: Bugün çalışma hayatınızda aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen, rutin işlerin size fırsat kaybettireceğine inanıyorsunuz.

                KOVA: Çevresel ilişkilerinizdeki sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın, düşüncelerinize ilgi göstermesi mümkün.

                BALIK: Çevrenizle birlikte, ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz.
                Fakat istediğiniz ortamı yakalamanız biraz zor olacaktır.
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                Haberler Burçlar 25 Kasım 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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