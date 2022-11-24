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    24 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları...Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu bir şekilde ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey. Sözlerinizde dikkatli olmalısınız. 24 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz

    KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatları akıllıca kullanacaksınız.
    Görüşeceğiniz kişilerin, size olan davranışları çok önemli. İsteklerinizde dengeli ve yapıcı davranıyorsunuz.

    BOĞA: Partnerinizin hakkınızdaki düşüncelerine önem veriyorsunuz. Duygu derinliği yaşayan bir kişi olarak, ayrıntılar söz konusu olabilir. Gizliliklerin size kazandıracağı hiçbir olay yok.

    İKİZLER: Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Duygusal konularınızla ilgili yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.

        YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle işbirliği içindesiniz.
        Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için uygun bir gün. Onunla paylaşacağınız çok şey var. Sosyal ilişkilerinizi kendi tarzınıza göre yaşayın.

        ASLAN: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.
        Kişisel tavırlarınız karşılaşacağınız olaylar üzerinde belirleyici olacak.

        BAŞAK: Karşı tarafın ani değişimleri karşısında bocalamanız mümkün. Çevrenizle birlikte yeni başlangıçlar içinde olacak ve girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Kendi tarzınızı yansıtmaktan yanasınız.

            TERAZİ: Bazı kişilerin davranışları canınızı sıkabilir.
            Olaylara fazla takılmayın Aileniz, kararlı davranışlarınız karşısında size destek verecek ve siz de istemeseniz de olumlu etkileneceksiniz.

            AKREP: Çevrenizdeki kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Karşınızdaki insanlara güven duymak istemeniz sonucunda, detaylar ön plana çıkıyor. İş hayatınızda yanlış telkinlere dikkat.

            YAY: Kişisel özgürlüğünüzün elinizden alınmasına karşısınız. Bulunduğunuz ortamlarda hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, karşınızdaki kişilerle ikilem yaşamanıza neden olabiliyor.

                OĞLAK: Duygu derinliği içinde olacağınız bugün her şeyi farklı algılıyorsunuz. Geçmiş yaşamınızla ilgili pürüzler kafanıza takılıyor olabilir. Günlük yaşamınızda tatmin edici bir performansınız var.

                KOVA: Kişisel kariyeriniz ve duygusal güveninizin çok önemli olması, yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmenizi sağlıyor. Öfkenizi baskı altında tutmayı başarınsanız iş motivasyonunuz artacak.

                BALIK: Duygusal bağlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz.
                Enerjinizi olumlu bir şekilde ortaya çıkarmalısınız. Görüşeceğiniz kişileri etkilemek sizin elinizde olan bir şey.
                Sözlerinizde dikkatli olmalısınız.
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                Haberler Burçlar 24 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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