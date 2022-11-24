24 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatları akıllıca kullanacaksınız.
Görüşeceğiniz kişilerin, size olan davranışları çok önemli. İsteklerinizde dengeli ve yapıcı davranıyorsunuz.
BOĞA: Partnerinizin hakkınızdaki düşüncelerine önem veriyorsunuz. Duygu derinliği yaşayan bir kişi olarak, ayrıntılar söz konusu olabilir. Gizliliklerin size kazandıracağı hiçbir olay yok.
İKİZLER: Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Duygusal konularınızla ilgili yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz.