22 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugünlerde arkadaşlarınızla beraber olma isteği içindesiniz ve onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak.
Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
Yaşam kaliteniz artıyor.
BOĞA: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.
Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalışınca alıyorsunuz. Hırslı yönlerinizi çevresel değişimlerle birleştirin.
İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla isteklerinizi aktarıyorsunuz. İdealist tavırlarınız sayesinde onları her konuda ikna edebileceksiniz.