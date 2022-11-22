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    • 22.11.2022 09:00
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    22 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları...İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var, olumsuzlukları hemen görüyorsunuz. 22 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 22 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugünlerde arkadaşlarınızla beraber olma isteği içindesiniz ve onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak.
    Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
    Yaşam kaliteniz artıyor.

    BOĞA: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.
    Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalışınca alıyorsunuz. Hırslı yönlerinizi çevresel değişimlerle birleştirin.

    İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla isteklerinizi aktarıyorsunuz. İdealist tavırlarınız sayesinde onları her konuda ikna edebileceksiniz.

        YENGEÇ: Bugün kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememelisiniz, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

        ASLAN: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Bugün partnerinizle kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilir ve onun fikirleriyle çarpışmak zorunda kalabilirsiniz.

        BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız.
        Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.

            TERAZİ: Partnerinizin beklediği ilgiyi göstermelisiniz.
            Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve birlikte etkinlik yapmak isteyecektir. Çocuklarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

            AKREP: Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve bir takım sürümcede olan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Aile içi sorunlar gündem kazanacak.

            YAY: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz.
            Bugün arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

                OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
                Mantık ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.

                KOVA: Bugün ilişkilerinizde duygusal davranmaktan kaçının. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçoğunun ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yaşamınızı renklendirecek çalışmalar ön plana çıkıyor.

                BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var, olumsuzlukları hemen görüyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 22 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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