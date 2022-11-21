Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 21.11.2022 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 09:04
    ABONE OL

    21 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...Bugün yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeyin. 21 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Bugün yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Tatmin sağlayacak işlerden hoşlansanızda, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Jüpiter Balık burcunda geri giderken olabilecek sorunları önleme için, küçük molalar vermelisiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna edebiliyorsunuz. Fakat, onların sizi etkilemeleri zor. Bugün, farklı görüşlere karşı duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almalısınız. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında yapmak istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorlayıp, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları bir an önce unutmalısınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınarak meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalarınızda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel paylaşımlarınız için fedakarlıklar yapmalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bugün yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeyin.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
                Haberler Burçlar 21 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA