21 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Tatmin sağlayacak işlerden hoşlansanızda, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Jüpiter Balık burcunda geri giderken olabilecek sorunları önleme için, küçük molalar vermelisiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna edebiliyorsunuz. Fakat, onların sizi etkilemeleri zor. Bugün, farklı görüşlere karşı duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.