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    • 20.11.2022 08:57
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    20 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları...Özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız. Olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz. 20 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: İKNA yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.

    BOĞA: DOĞUŞTAN araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor.
    Bugün daha detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz.

    İKİZLER: YENİ başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak ve kan bağı olduğunuz kişilerle tartışacağınız konularda onlara da söz hakkı vermeyin.

        YENGEÇ: ORTAK dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz.
        Bugün pratik işlerin çözümü sizi bekliyor. Uzun zamandır unuttuğunuz işlerin yeniden karşınıza çıkıyor.

        ASLAN: PLANLI bir şekilde davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor.
        Bugün, olaylara belli bir felsefeyle yaklaşacaksınız. Başlatacağınız çalışmalara bireysel yapmak isteyebilirsiniz.

        BAŞAK: SORUMLULUĞUNUZUN artması sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz.
        Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız.

            TERAZİ: BUGÜN rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor. Sevgilerinizi özel yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklerken, düşünmeniz gereken çok şey var.

            AKREP: SABİT düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi iyi hissediyorsunuz.
            İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz.

            YAY: BAŞARILI bir iş dönemi yaşadığınız halde Jüpiter retrosunda hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Aksaklıklar çıkınca içsel sıkıntınız artıyor.

                OĞLAK: BUGÜN, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki koşullardan bağımsız olarak düşünün.

                KOVA: KENDİNİZE özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz. Sizden çok şey bekleniyor.
                Her işe yetişmeniz mümkün değil. Ailenize de zaman ayırmalısınız.

                BALIK: RETRO Neptün ve Jüpiter'den önemli dersler almaya başladınız. Özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız. Olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz.
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                Haberler Burçlar 20 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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